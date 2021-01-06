Харьковчане жалуются на ужасное качество воздуха

В телеграм-канале "ХК" появилась информация, что котельная Нацгвардии сильно засоряет воздух и не дает харьковчанам свободно дышать.

"Пацаны вообще ребята! Только коксохим закрыли (на бумаге), так нацгвардия решила с другой стороны травануть народ своей котельной", - говорится в сообщении.

"Индустриализация. Этим предприятиям десятки лет. И это не трубы виноваты, что под ними рабочие строились. Да и потом - модернизацией должны были заниматься уже сейчас. А не тогда, когда их только открывали и строили", "ай смешно ребятам, ай смешно. поживи около коксохима, когда сквозь закрытые окна вонь стоит и ребенок задыхается. тогда е**ч свой и открывай", "Это химпроизводство. Нацгвардия в 700 метрах от этого га**дома. Там ангары гдетделают пластмассу и окна", - пишут в комментариях харьковчане.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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