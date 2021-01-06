У Харкові чоловік наклав на себе руки
Інцидент стався в Харкові на вулиці Валентинівській, передає телеграм-канал "ХС".
"На Валентинівській, 54 чоловік випав з вікна. Подробиць немає. Швидка і Копи на місці", - написав автор публікації.
Як розповіли в прес-службі ГУНП, чоловік наклав на себе руки. За попередньою інформацією, харків'янин вистрибнув з вікна дев'ятого поверху. Від отриманих травм він помер на місці. Офіційна інформація уточнюється.
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Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту
Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.
Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.
З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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