На Харківщині чоловік у новорічну ніч залишив сусідів без газу

​Мешканці багатоквартирного будинку в селі Первомайському Зміївського району 31 грудня з вини одного з сусідів залишилися без газу.

Як повідомили в АТ "Харківгаз", один з мешканців будинку самовільно встановив проточний газовий водонагрівач, і в результаті самовільного підключення внутрішньоквартирні та будинкові газові мережі та обладнання залило водою.

"Винуватець буде зобов'язаний відшкодувати збитки потерпілим", - розповіли в АТ"Харківгаз".

Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту

Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".