На Харківщині чоловік у новорічну ніч залишив сусідів без газу
Мешканці багатоквартирного будинку в селі Первомайському Зміївського району 31 грудня з вини одного з сусідів залишилися без газу.
Як повідомили в АТ "Харківгаз", один з мешканців будинку самовільно встановив проточний газовий водонагрівач, і в результаті самовільного підключення внутрішньоквартирні та будинкові газові мережі та обладнання залило водою.
"Винуватець буде зобов'язаний відшкодувати збитки потерпілим", - розповіли в АТ"Харківгаз".
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Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту
Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.
Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.
З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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