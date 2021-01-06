Українка до 42 років народила 18-ту дитину

Світлана Кухарчук вийшла заміж в 18-ть і до 42 років у неї з'явилися 10 хлопчиків і 8 дівчаток. Подробиці унікального випадку наводить"Суспільне".

Новонароджений малюк з'явився на світ 29 грудня з вагою 4,1 кілограма, йому дали ім'я Павлик. Цікаво, що в 2020 році Світлана встигла народити ще й дочку, якій 1 січня виповнився рік.

Лікарі кажуть, що незважаючи на всі ризики і побоювання хлопчик народився абсолютно здоровим. Зараз мама відновлюється і годує немовля сумішшю, тому як молоко у неї не виробляється.

Завідуюча відділенням екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник підкреслила, така подія в регіоні сталася вперше, хоча багатодітних сімей багато.

"Вісімнадцятих пологів не було, були перед цим 16-ті пологи, лежала жінка - 14-е пологи, але 18-е я вперше бачу. Тим більше якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18, зараз 42, 18 дітей, то вона народжувала майже щороку".

Думки українців розділилися:

"У нашій країні це нерозумно. Якщо це тільки не спосіб прожити на дитячі гроші", " Живуть і народжують, а ми платимо їм соц допомогу нашими податками", " Здоров'я і благополуччя", " А мені чомусь її дуже шкода,а дітей особливо...", "Не знаю, що сказати.42 роки? А на вигляд всі 60. Дай бог підняти дітей в такий час", " Нехай Бог зберігає і допомагає! Молодці! Здоров'я вам! Родинної єдності, благополуччя! Ви-справжня гордість України!",- пишуть українці в коментарях.