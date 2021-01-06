На Харьковщине появилась рождественская инсталляция
Об этом сообщают "Обрії Ізюмщини".
На центральной площади Изюма установили рождественский вертеп.
Рядом с главной елкой на площади появилась рождественская инсталляция, которая сделана в форме вертепа и изображает рождение Иисуса Христа в Вифлееме.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области власти урезали финансирование медицины более чем в 2,5 раза
Согласно принятому бюджету на 2021 год, объем финансирования региональной медицины сократится в 2,6 раза и составил лишь 483 миллиона, в то время как в 2020 году он составлял 1,27 миллиарда гривен.
В то же время власти на 9,5 миллиона увеличили бюджет на проведение медико-социальной экспертизы, а также инициировали программу информацинно-просветительской деятельности, которая обойдется жителям области в 14 миллионов.
Увеличено также финансирование так называемых "иных программ здравоохранение" в 3.17 раза - 130 миллионов, вместо 41 в 2020 году.
К слову, присвоила деньги школьников, собранные на путешествие: в Харькове осудили экс-учительницу.
Как сообщала Politeka, вдова Кернеса Гайсинская обняла "любимца" и заговорила о трагедии, фото: "Очень сложно".
Также Politeka писала, что в Харькове девушка открыла стрельбу из окна, видео: "Вот таких и нужно мобилизовать".