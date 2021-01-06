Украинка к 42 годам родила 18-го ребенка

Светлана Кухарчук вышла замуж в 18-ть и к 42 годам у нее появились 10 мальчиков и 8 девочек. Подробности уникального случая приводит "Суспільне".

Новорожденный малыш появился на свет 29 декабря с весом 4,1 килограмма, ему дали имя Павлик. Интересно, что в 2020 году Светлана успела родить еще и дочку, которой 1 января исполнился годик.

Врачи говорят, что несмотря на все риски и опасения мальчик родилсяя совершенно здоровым. Сейчас мама восстанавливается и кормит младенца смесью, потому как молоко у нее не вырабатывается.

Заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник подчеркнула, такое событие в регионе произошло впервые, хотя многодетных семей много.

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды, лежала женщина - 14-е роды, но 18-е я впервые вижу. Тем более если посчитать, она вышла замуж в 18, сейчас 42, 18 детей, то она рожала почти каждый год".

Мнения украинцев разделились:

"В нашей стране это неразумно. Если это только не способ прожить на детские деньги", " Живут и рожают, а мы платим им соц помощь нашими налогами", " Здоровья и благополучия", " А мне почему-то её очень жалко, а детей особенно...", "Не знаю,что сказать.42 года? А на вид все 60. Дай бог поднять детей в такое время", " Пусть Бог хранит и помогает! Молодцы! Здоровья вам! Семейного единства, благополучия! Вы - истинная гордость Украины!", - пишут украинцы в комментариях.