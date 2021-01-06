Украинка к 42 годам родила 18-го ребенка
Светлана Кухарчук вышла замуж в 18-ть и к 42 годам у нее появились 10 мальчиков и 8 девочек. Подробности уникального случая приводит "Суспільне".
Новорожденный малыш появился на свет 29 декабря с весом 4,1 килограмма, ему дали имя Павлик. Интересно, что в 2020 году Светлана успела родить еще и дочку, которой 1 января исполнился годик.
Врачи говорят, что несмотря на все риски и опасения мальчик родилсяя совершенно здоровым. Сейчас мама восстанавливается и кормит младенца смесью, потому как молоко у нее не вырабатывается.
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Заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник подчеркнула, такое событие в регионе произошло впервые, хотя многодетных семей много.
"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды, лежала женщина - 14-е роды, но 18-е я впервые вижу. Тем более если посчитать, она вышла замуж в 18, сейчас 42, 18 детей, то она рожала почти каждый год".
Мнения украинцев разделились:
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