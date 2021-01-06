Михайло Добкін підтвердив свій намір балотуватися в мери Харкова

Таку заяву колишній мер розмістив на своєму Telegram-каналі.

"Я не націоналіст, не бандюк, не боковий, так би мовити, авторитет і навіть не мент. І да, я таки йду на вибори мера Харкова", - написав Добкін.

Таким чином він відповів міністру МВС Арсену Авакову, який 5 січня,провів нараду в ХОДА і заявив, що в Харкові "ніякі націоналісти, ніякі бандюки, ніякі бічні авторитети не будуть вирішувати і правити", (щоб подивитися відео - перейдіть по посиланню).

Раніше ми писали, що Михайло Добкін привітав харків'ян з Новим роком і натякнув про свої плани на рік.

Добкін в костюмі Діда Мороза привітав харків'ян і відповів на хвилююче жителів Харкова питання: чи піде він на вибори мера міста.

"Таки так. У Новий рік з новими перемогами", - натякнув Добкін.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

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