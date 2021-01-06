Михайло Добкін підтвердив свій намір балотуватися в мери Харкова
Таку заяву колишній мер розмістив на своєму Telegram-каналі.
"Я не націоналіст, не бандюк, не боковий, так би мовити, авторитет і навіть не мент. І да, я таки йду на вибори мера Харкова", - написав Добкін.
Таким чином він відповів міністру МВС Арсену Авакову, який 5 січня,провів нараду в ХОДА і заявив, що в Харкові "ніякі націоналісти, ніякі бандюки, ніякі бічні авторитети не будуть вирішувати і правити", (щоб подивитися відео - перейдіть по посиланню).
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Винник показав таємну дружину в приголомшливому образі й не стримав почуттів: "Чарівна Таюне..."
Нова біда на "Укрзалізниці", поїзд з пасажирами спалахнув прямо на ходу: кадри і дані про постраждалих
Чоловік Дорофєєвої Дантес на відпочинку збентежив кадром з "хазяйством", яке вивалилось: "Мій розмірчик"
Зупинилося серце видатного українця, дочка розкрила подробиці трагедії: "Вже готувався до виписки додому..."
Раніше ми писали, що Михайло Добкін привітав харків'ян з Новим роком і натякнув про свої плани на рік.
Добкін в костюмі Діда Мороза привітав харків'ян і відповів на хвилююче жителів Харкова питання: чи піде він на вибори мера міста.
"Таки так. У Новий рік з новими перемогами", - натякнув Добкін.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".