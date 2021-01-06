Михаил Добкин подтвердил свое намерение баллотироваться в мэры Харькова
Такое заявление бывший мэр разместил на своем Telegram-канале.
"Я не националист, не бандюк, не боковой, так сказать, авторитет и даже не мент. И да, я таки иду на выборы мэра Харькова", - написал Добкин.
Таким образом он ответил министру МВД Арсену Авакову, который 5 января,провел совещание в ХОГА и заявил, что в Харькове "никакие националисты, никакие бандюки, никакие боковые авторитеты не будут решать и править", (чтобы посмотреть видео - перейдите по ссылке).
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Ранее мы писали, что Михаил Добкин поздравил харьковчан с Новым годом и намекнул о своих планах на год.
Добкин в костюме Деда Мороза поздравил харьковчан и ответил на волнующий жителей Харькова вопрос: пойдет ли он на выборы мэра города.
"Таки да. В новый год с новыми победами",- намекнул Добкин.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".