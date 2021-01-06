Михаил Добкин подтвердил свое намерение баллотироваться в мэры Харькова

Такое заявление бывший мэр разместил на своем Telegram-канале.

"Я не националист, не бандюк, не боковой, так сказать, авторитет и даже не мент. И да, я таки иду на выборы мэра Харькова", - написал Добкин.

Таким образом он ответил министру МВД Арсену Авакову, который 5 января,провел совещание в ХОГА и заявил, что в Харькове "никакие националисты, никакие бандюки, никакие боковые авторитеты не будут решать и править", (чтобы посмотреть видео - перейдите по ссылке).

Ранее мы писали, что Михаил Добкин поздравил харьковчан с Новым годом и намекнул о своих планах на год.

Добкин в костюме Деда Мороза поздравил харьковчан и ответил на волнующий жителей Харькова вопрос: пойдет ли он на выборы мэра города.

"Таки да. В новый год с новыми победами",- намекнул Добкин.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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