У Харкові відновили мурал з Кузьмою Скрябіним

Портрет українського музиканта Кузьми Скрябіна намальований на стіні будинку № 23а по вулиці Римарській.

Художники займалися реставрацією близько чотирьох днів, повідомила керівник творчої групи Яна Вовк.

"В принципі, за технічними параметрами, він не вимагав такої конкретної реставрації, як Шевченко. Але теплі кольори (в даному випадку бежеві) на губах, на щоках – вони від сонця вигоріли, і ми хотіли відновити сам проект, щоб не в плямах було обличчя, а були плавні переходи", – розповіла Яна Вовк.

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