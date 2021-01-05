В Харькове восстановили мурал с Кузьмой Скрябиным

Портрет украинского музыканта Кузьмы Скрябина нарисован на стене дома № 23а по улице Рымарской.

Художники занимались реставрацией около четырёх дней, сообщила руководитель творческой группы Яна Волк.

“В принципе, по техническим параметрам, он не требовал такой конкретной реставрации, как Шевченко. Но тёплые цвета (в данном случае бежевые) на губах, на щеках – они от солнца выгорели, и мы хотели восстановить сам проект, чтобы не в пятнах было лицо, а были плавные переходы”, – рассказала Яна Волк.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, присвоила деньги школьников, собранные на путешествие: в Харькове осудили экс-учительницу.

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