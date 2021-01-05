В Харькове нашли запрещенные названия улиц
Как сообщили в телеграмм-канале "Декомунізація.Україна", на фасадах некоторых домов в Харькове активисты обнаружили топонимические названия, подпадавшие под закон о декоммунизации.
Старые надписи остались на бывшей улице Кирова, которой возвращено историческое название Молочная.
"Потихоньку убираются старые названия улиц с фасадов зданий. Теперь очищены здания по улице Молочной", - отмечается в публикации.
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