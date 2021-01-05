"Потихоньку убираются старые названия улиц с фасадов зданий. Теперь очищены здания по улице Молочной", - отмечается в публикации.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, присвоила деньги школьников, собранные на путешествие: в Харькове осудили экс-учительницу.

Как сообщала Politeka, вдова Кернеса Гайсинская обняла "любимца" и заговорила о трагедии, фото: "Очень сложно".

Также Politeka писала, что в Харькове девушка открыла стрельбу из окна, видео: "Вот таких и нужно мобилизовать".