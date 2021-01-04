Трассу Киев - Харьков перекрыли недовольные повышением тарифов на газ украинцы
На Полтавщине возле села Засулье Лубенского района днем, 4 января, около 300 человек перекрыли трассу международного значения.
Люди двигались по пешеходному переходу и не давали проехать водителям, из=за чего возникла огромная пробка.
Харьковчане поддержали такую акцию протеста. В комментариях под новостью люди писали, что пора уже выходить по всем городам Украины.
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"Люди мы с вами,респект и уважение!", "Правильно и сделали надо чтобы по всем городам выходили", " Вставай страна огромная,вставай на смертный бой", "Молодцы веть вводят карантин а цены растут откуда веть не знаешь как выжить чем они думают совсем хотят нас уничтожить а как нам старикам выжить веть цены ненормальные а пенсии и зарплаты стоят на месте", "По-другому в нашей ситуации нельзя", "Молодцы, только надо всей Украине пониматься перекрывать дороги и ж/ дороги тогда добьемся чегото", - пишут украинцы в комментариях.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
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