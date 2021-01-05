У Харкові знайшли заборонені назви вулиць
Як повідомили в телеграм-каналі " Декомунізація.Україна", на фасадах деяких будинків у Харкові активісти виявили топонімічні назви, що підпадали під закон про декомунізацію.
Старі написи залишилися на колишній вулиці Кірова, якій повернуто історичну назву Молочна.
"Потихеньку прибираються старі назви вулиць з фасадів будівель. Тепер очищені будівлі по вулиці Молочній", - наголошується в публікації.
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