У Харкові "невідкладна допомога" не виїжджає на виклики з приводу високого тиску і температури

Про це розповіла дівчина Ольга в групі "Гарячі новини Харкова".

Харків'янка розповіла, що їй 1 січня потрібні були послуги швидкої допомоги: у її матері підскочив тиск, а таблетки не справлялися. Коли Ольга звернулася до диспетчера, то їй відповіли, що з 1-го січня "швидкі" перестають виїжджати на подібні виклики і порадили звернутися до сімейного лікаря.

"Довелося мені 1 січня ввечері викликати "швидку" матері. Тиск під 200, таблетки не збивають. А диспетчер мені і каже, мовляв, з 1 січня на виклики з приводу високого тиску і температури "швидка" не виїжджає...На моє запитання: Що робити? Мені порадили звернутися до сімейного лікаря, а то лікуватися не хочете, до лікаря не ходіть.....У лікаря ми були 2 тижні тому, ліки п'ємо все за призначенням. Після довгих суперечок виклик у мене прийняли, "швидка", слава Богу, приїхала. Поясніть хто що-небудь знає, що робити у вихідний?",- написала Ольга.

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"Промінь життя", напевно так би я його назвала. Всього один промінь, але в пам'ять про всіх медиків віддали життя в боротьбі за нас. Ми втрачали лікарів вчора, сьогодні і завтра це станеться знову. Такі правила нового життя з COVID19", - написала Наталія Попова.

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