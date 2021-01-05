В Харькове "неотложка" не выезжает на вызовы по-поводу высокого давления и температуры

Об этом рассказала девушка Ольга в группе "Горячие новости Харькова".

Харьковчанка рассказала, что ей 1 января потребовались услуги скорой помощи: у ее матери подскочило давление, а таблетки не справлялись. Когда Ольга обратилась к диспетчеру, то ей ответили, что с 1-го января "скорые" перестают выезжать на подобные вызовы и посоветовали обратиться к семейному врачу.

"Довелось мне 1 января вечером вызывать "скорую" матери. Давление под 200, таблетки не сбивают. А диспетчер мне и говорит, мол, с 1 января на вызовы по поводу высокого давления и температуры "скорая" не выезжает...На мой вопрос: что делать? Мне посоветовали обратиться к семейному врачу, а то лечиться не хотите, к врачу не ходите.....У врача мы были 2 недели назад, лекарства пьем все по назначению. После долгих препирательств вызов у меня приняли, "скорая", слава Богу, приехала. Объясните кто что-нибудь знает, что делать в выходной?", - написала Ольга.

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"Луч жизни", наверное так бы я его назвала. Всего один луч, но в память обо всех медиках отдавших жизни в борьбе за нас. Мы теряли врачей вчера, сегодня и завтра это произойдет вновь. Такие правила новой жизни с COVID19", - написала Наталья Попова.

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