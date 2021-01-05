Дружина покійного Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська не дивлячись на своє горе, вирішила привітати своїх підписників з Новим роком

Нова публікація вдови Кернеса з'явилася 1-го січня в Інстаграмі. На ній Гайсинська позує з домашнім улюбленцем на тлі новорічної ялинки.

"2020 був трагічним і дуже складним для всіх. Від щирого серця бажаю кожному з вас здоров'я, стабільності і без втрат! Щастя і тепла вам в колі ваших близьких! З новим 2021, нехай він буде добрішим!",- написала Гайсинська.

Раніше ми писали, що депутати Харківської міської ради проголосували "за " увічнення пам'яті Геннадія Кернеса

Що саме для цього зробиться-вирішать на засіданні пізніше.

Звучали заклики назвати на честь Геннадія Адольфовича вулицю, станцію метро або поставити пам'ятник.

На сесії міської ради вирішили, що" будуть вжиті заходи з увічнення пам'яті мера", а виконавчі органи міської ради повинні підготувати документи, необхідні для реалізації цього рішення.

Втім, конкретики поки немає.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

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