Дружина покійного Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська не дивлячись на своє горе, вирішила привітати своїх підписників з Новим роком
Нова публікація вдови Кернеса з'явилася 1-го січня в Інстаграмі. На ній Гайсинська позує з домашнім улюбленцем на тлі новорічної ялинки.
"2020 був трагічним і дуже складним для всіх. Від щирого серця бажаю кожному з вас здоров'я, стабільності і без втрат! Щастя і тепла вам в колі ваших близьких! З новим 2021, нехай він буде добрішим!",- написала Гайсинська.
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Що саме для цього зробиться-вирішать на засіданні пізніше.
Звучали заклики назвати на честь Геннадія Адольфовича вулицю, станцію метро або поставити пам'ятник.
На сесії міської ради вирішили, що" будуть вжиті заходи з увічнення пам'яті мера", а виконавчі органи міської ради повинні підготувати документи, необхідні для реалізації цього рішення.
Втім, конкретики поки немає.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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