Трасу Київ-Харків перекрили незадоволені підвищенням тарифів на газ українці

На Полтавщині біля села Засулля Лубенського району вдень, 4 січня, близько 300 осіб перекрили трасу міжнародного значення.

Люди рухалися по пішохідному переходу і не давали проїхати водіям, через що виникла величезна пробка.

Харків'яни підтримали таку акцію протесту. У коментарях під новиною люди писали, що потрібно вже виходити по всіх містах України.

"Люди ми з вами, респект і повага!", "Правильно і зробили треба щоб по всіх містах виходили", " Вставай страна огромная,вставай на смертний бій", "Молодці веть вводять карантин а ціни ростуть звідки веть не знаєш як вижити чим вони думають зовсім хочуть нас знищити а як нам старим вижити веть ціни ненормальні а пенсії і зарплати стоять на місці", " по-іншому в нашій ситуації не можна", "Молодці, тільки треба всій Україні підніматися перекривати дороги і ж/ дороги тоді доб'ємося чогось", - пишут українці в коментарях.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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