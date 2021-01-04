В Харкові вчителька забрала собі гроші, зібрані на подорож для дітей

Жінка працювала вчителем англійської мови в Харківському ліцеї-інтернаті, де також була класним керівником одного з восьмих класів, писати "Об'єктив".

Педагог зібрала з батьків гроші поїздку дітей на зимові канікули 2020 року до Львова і в Карпати.

Вчителька отримала від батьків школярів 12 000 гривень, але поїздку не організувала, а гроші витратила на власні потреби.

Суд визнав жінку винною за ч.1 СТ. 190 Кримінального кодексу України та призначив їй покарання у вигляді 240 годин громадських робіт. Також суд зобов'язав фігурантку повернути постраждалим гроші.

Раніше ми писали, що в Харкові орудує домушник.

"На Салтівці в районах 533, 531, 524 вулиця Бучмі, Широнінців, Героїв праці, Тракторобудівників, Світлої працює домушник, розкриває квартири дуже акуратно. Працює в ранковий час з 10 ранку! Перед Новим роком пограбував кілька квартир на вулиці Бучмі 533 мікрорайон!",- йдеться в повідомленні.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".