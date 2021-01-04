В Харкові чоловік вбив власну матір, і жив з її тілом кілька днів

Як передають у прес-службі Нацполіції Харківської області, в поліцію звернувся чоловік і повідомив, що 84-річна бабуся його дружини вже кілька днів не виходить на зв'язок.

У поліції встановили, що жінка проживала разом з 59-річним сином, який має психічні розлади.

Поліцейські, які прибули на місце проживання пенсіонерки знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

59-річний син загиблої знаходився вдома. Він зізнався, що зарізав свою матір під час психічного нападу. Чоловіка затримали.

Тіло жінки направлено в морг для з'ясування обставин події. Розпочато розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство).

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"На Салтівці в районах 533, 531, 524 вулиця Бучмі, Широнінців, Героїв праці, Тракторобудівників, світлої працює домушник, розкриває квартири дуже акуратно. Працює в ранковий час з 10 ранку! Перед Новим роком пограбував кілька квартир на вулиці Бучмі 533 мікрорайон!",- йдеться в повідомленні.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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