В Харькове мужчина убил собственную мать, и жил с ее телом несколько дней

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, в полицию обратился мужчина и сообщил, что 84-летняя бабушка его жены уже несколько дней не выходит на связь.

В полиции установили, что женщина проживала вместе с 59-летним сыном, который имеет психические расстройства.

Полицейские, которые прибыли на место проживание пенсионерки нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

59-летний сын погибшей находился дома. Он признался, что зарезал свою мать во время психического приступа. Мужчину задержали.

Тело женщины направлено в морг для выяснения обстоятельств происшествия. Начато расследование по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство).

Ранее мы писали, что в Харькове орудует домушник.

"На Салтовке в районах 533, 531, 524 улица Бучми, Широнинцев, Героев Труда, Тракторостроителей, Светлой работает домушник, вскрывает квартиры очень аккуратно. Работает в утреннее время с 10 утра! Перед Новым годом ограбил несколько квартир на улице Бучми 533 микрорайон!", - говорится в сообщении.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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