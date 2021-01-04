В Харькове мужчина убил собственную мать, и жил с ее телом несколько дней
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, в полицию обратился мужчина и сообщил, что 84-летняя бабушка его жены уже несколько дней не выходит на связь.
В полиции установили, что женщина проживала вместе с 59-летним сыном, который имеет психические расстройства.
Полицейские, которые прибыли на место проживание пенсионерки нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.
59-летний сын погибшей находился дома. Он признался, что зарезал свою мать во время психического приступа. Мужчину задержали.
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Тело женщины направлено в морг для выяснения обстоятельств происшествия. Начато расследование по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство).
Ранее мы писали, что в Харькове орудует домушник.
"На Салтовке в районах 533, 531, 524 улица Бучми, Широнинцев, Героев Труда, Тракторостроителей, Светлой работает домушник, вскрывает квартиры очень аккуратно. Работает в утреннее время с 10 утра! Перед Новым годом ограбил несколько квартир на улице Бучми 533 микрорайон!", - говорится в сообщении.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".