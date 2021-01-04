В Харкові медики привітали зі святами харків'ян і виконали запальний танець

Про це передають у Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.

Медики швидкої допомоги привітали українців з Новим Роком та Різдвом.

"Робіть, ті, що надихає вас, насолоджуйтеся життям, радійте! Їжте багато овочів фруктів, м'яса і риби. Танцюйте, займайтеся спортом. Наше привітання відганяє ковід та інших злих духів", - зазначили медики у своєму привітанні.

Як розповіли лікарі, привітання вони записували у вільний від роботи час, після чергувань і змін.

"Хлопці! Здоровенькі були! Супер!Дякую за позитив, якого не вистачає на роботі! Удачі! Ви Класні!", " Супер-супер! Які молодці! Дякую!",- дякують за привітання харків'яни в коментарях.

Відео привітання можна подивитися тут.

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