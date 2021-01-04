В Харькове медики поздравили с праздниками харьковчан и исполнили зажигательный танец
Об этом сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф.
Медики скорой помощи поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством.
"Делайте, те, что вдохновляет вас, наслаждайтесь жизнью, радуйтесь! Ешьте много овощей фруктов, мяса и рыбы. Танцуйте, занимайтесь спортом. Наше поздравление отгоняет ковид и других злых духов", - отметили медики в своем поздравлении.
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Как рассказали врачи, поздравление они записывали в свободное от работы время, после дежурств и смен.
"Ребята! Здорово! Супер!Спасибо за позитив, которого не хватает на работе! Удачи! Вы классные!", " Супер-супер! Які молодці! Дякую!", - благодарят за поздравления харьковчане в комментариях.
Видео поздравления можно посмотреть здесь.
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