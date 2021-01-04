В Харькове медики поздравили с праздниками харьковчан и исполнили зажигательный танец

Об этом сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф.

Медики скорой помощи поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством.

"Делайте, те, что вдохновляет вас, наслаждайтесь жизнью, радуйтесь! Ешьте много овощей фруктов, мяса и рыбы. Танцуйте, занимайтесь спортом. Наше поздравление отгоняет ковид и других злых духов", - отметили медики в своем поздравлении.

Как рассказали врачи, поздравление они записывали в свободное от работы время, после дежурств и смен.

"Ребята! Здорово! Супер!Спасибо за позитив, которого не хватает на работе! Удачи! Вы классные!", " Супер-супер! Які молодці! Дякую!", - благодарят за поздравления харьковчане в комментариях.

Видео поздравления можно посмотреть здесь.

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