В Харкові росіянка ледь не зарізала чоловіка

Поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Академіка Богомольця лежить чоловік весь у крові. Його травмували ударами ножем.

Сталося все під час розпивання алкогольних напоїв. 52-річна жінка, у якої російське громадянство, і її 57-річний співмешканець почали сваритися.

Раптом, у розпалі вона завдала чоловікові удар ножем у грудну клітку. Потерпілий був екстрено госпіталізований в найближчу лікарню.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше ми писали, що в Харкові орудує домушник.

"На Салтівці в районах 533, 531, 524 вулиця Бучмі, Широнінців, Героїв праці, Тракторобудівників, світлої працює домушник, розкриває квартири дуже акуратно. Працює в ранковий час з 10 ранку! Перед Новим роком пограбував кілька квартир на вулиці Бучмі 533 мікрорайон!",- йдеться в повідомленні.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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