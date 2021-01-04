В Харкові росіянка ледь не зарізала чоловіка
Поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Академіка Богомольця лежить чоловік весь у крові. Його травмували ударами ножем.
Сталося все під час розпивання алкогольних напоїв. 52-річна жінка, у якої російське громадянство, і її 57-річний співмешканець почали сваритися.
Раптом, у розпалі вона завдала чоловікові удар ножем у грудну клітку. Потерпілий був екстрено госпіталізований в найближчу лікарню.
Дочка онкохворої Заворотнюк на повній швидкості протаранила кіоск і втекла: що відомо про НП
Запухлий Потап пристрасно притиснувся до Насті Каменських в негліже, забувши про пристойності: "Капець, навіщо так чоловіка напоїла?"
Дорофєєва в наряді з сіточки осоромилася на сцені "Квартал 95", відео: "зійде для сільської дискотеки"
Українка Міла Кузнєцова вивалила бюст 15-го розміру на стіл, непристойно розстебнувши блузку: кадри за межею
На три знаки Зодіаку обрушиться удача з початку 2021 року: кого чекає грошовий період
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Раніше ми писали, що в Харкові орудує домушник.
"На Салтівці в районах 533, 531, 524 вулиця Бучмі, Широнінців, Героїв праці, Тракторобудівників, світлої працює домушник, розкриває квартири дуже акуратно. Працює в ранковий час з 10 ранку! Перед Новим роком пограбував кілька квартир на вулиці Бучмі 533 мікрорайон!",- йдеться в повідомленні.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".