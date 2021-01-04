Туман і ожеледиця накриє Харків

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає "Харків Тудей".

У вівторок, 5 січня, в Харківській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно - східний, 7 - 12 м / с. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У середу, 6 січня, буде хмарно. Місцями невеликі опади. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 - 10 м / с.Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

7 січня, в четвер, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, Вдень опади. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно - східний, 7 - 12 м / с. Температура протягом доби 0 - 5 градусів тепла.

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