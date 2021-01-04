Волонтер з Харкова пропонує вшанувати пам'ять лікарів, які померли від китайського вірусу

Про це волонтер повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Промінь життя", напевно так би я його назвала. Всього один промінь, але в пам'ять про всіх медиків віддали життя в боротьбі за нас. Ми втрачали лікарів вчора, сьогодні і завтра це станеться знову. Такі правила нового життя з COVID19", - написала Наталія Попова.

Попів запропонувала встановити "промінь", наприклад, на набережній або на одній з висоток в центрі.

"Не знаю чи захоче такого місто і чи потрібно це йому... це просто думки вголос. Це символ поваги до тих, хто дійсно його заслуговує", - написала волонтер.

Раніше ми писали, що волонтер і відома оперна співачка родом з Харкова померла від китайського вірусу

Про те, що Олександра Тарасова проходить лікування коронавірусу в лікарні, повідомила Оксана Шевченко 24 грудня.

"Страшна новина для всіх нас. Сталося непоправне. Олександра Тарасова покинула нас. Ковід забрав прекрасну людину. Сльоза. Відчай. Організація похорону під контролем", - написала подруга Олександри Оксана Шевченко на своїй сторінці Facebook.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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