Волонтер і відома оперна співачка родом з Харкова померла від китайського вірусу

Про те, що Олександра Тарасова проходить лікування коронавірусу в лікарні, повідомила Оксана Шевченко 24 грудня.

29 грудня стало відомо, що волонтера перевели в реанімацію, у неї стався пневмонічний інфаркт. Стан Олександри лікарі оцінювали як стабільно важкий, її перевели на апарат штучної вентиляції легенів.

"Страшна новина для всіх нас. Сталося непоправне. Олександра Тарасова покинула нас. Ковід забрав прекрасну людину. Сльози. Відчай. Організація похорону під контролем", - написала подруга Олександри Оксана Шевченко на своїй сторінці Facebook.

"Знала Сашу, страшно писати в минулому часі. Царство Небесне.

Співчуття рідним. Сил, щоб пережити це все", " Моя подруга, мила, рідна, як же так? Така сильна, вперта і піддалася цій заразі", "велика втрата для всіх нас", - висловлюють співчуття харків'яни в коментарях під публікацією.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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