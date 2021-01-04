Волонтер и известная оперная певица родом из Харькова умерла от китайского вируса

О том, что Александра Тарасова проходит лечение коронавируса в больнице, сообщила Оксана Шевченко 24 декабря.

29 декабря стало известно, что волонтера перевели в реанимацию, у нее произошел пневмонический инфаркт. Состояние Александры врачи оценивали как стабильно тяжелое, ее перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

"Страшная новость для всех нас. Случилось непоправимое. Александра Тарасова покинула нас. Ковид забрал прекрасного человека. Слезы. Отчаяние. Организация похорон под контролем", - написала подруга Александры Оксана Шевченко на своей странице Facebook.

"Знала Сашу, страшно писать в прошедшем времени. Царствие Небесное.

Соболезнования родным. Сил, чтобы пережить это все", " Моя подруга, милая, родная, как же так? Такая сильная, упрямая и поддалась этой заразе", "Большая потеря для всех нас", - выражают соболезнования харьковчане в комментариях под публикацией.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".