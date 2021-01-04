Михайло Добкін привітав харків'ян з Новим роком і натякнув про свої плани на рік

Відео екс-нардеп опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

Добкін в костюмі Діда Мороза привітав харків'ян і відповів на хвилююче жителів Харкова питання: чи піде він на вибори мера міста.

"Таки так. У Новий рік з новими перемогами", - натякнув Добкін.

"Я ні коли не була фанатом Кернеса,навіть на оборот, але те що він був розумною і сильною особистістю не можна заперечувати.Точно так само і те що він дуже багато зробив для нашого міста.А тут же все з точністю навпаки.Ні розуму ні фантазії, Добкін без Кернеса нуль", "Для мене авторитет Кушнарьов, А Кушнарьов не дарма рекомендував Добкіна губернатором, буде толк. У добру путь", "Залиште нас у спокої! Ми самі будемо вирішувати", - пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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