Михаил Добкин поздравил харьковчан с Новым годом и намекнул о своих планах на год

Видео экс-нардеп опубликовал на своей странице в Инстаграме.

Добкин в костюме Деда Мороза поздравил харьковчан и ответил на волнующий жителей Харькова вопрос: пойдет ли он на выборы мэра города.

"Таки да. В новый год с новыми победами",- намекнул Добкин.

"Я ни когда не была фанатом Кернеса,даже на оборот, но то что он был умной и сильной личностью нельзя отрицать.Точно так же и то что он очень много сделал для нашего города.А тут же все с точностью наоборот.Ни ума ни фантазии,Добкин без Кернеса ноль", "Для меня авторитет Кушнарев, а Кушнарев не зря рекомендовал Добкина губернатором, будет толк. В добрый путь", "Оставьте нас в покое! Мы сами будем решать", - пишут харьковчане в комментариях.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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