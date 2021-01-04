Близько 300 осіб перекрили трасу міжнародного значення Київ – Харків

Про це повідомляє у Фейсбук поліція Полтавської області, передає "Інформатор".

На Полтавщині біля села Засулля Лубенського району люди протестують проти високих тарифів на розподіл природного газу.

Акція розпочалася о 10.15 ранку, в ній беруть участь жителі Засулля, а також сусідніх сіл Оржицького та Пирятинського районів. Люди рухаються по пішохідному переходу.

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Крім того, існує висока ймовірність, що COVID-19 перетвориться в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світу доведеться навчитися жити з коронавірусом.

Про це заявив експерт з інфекційних хвороб ВООЗ Девід Хейман.

Експерт вказав, що світ сподівався на колективний імунітет: нібито через нього темпи поширення інфекції повинні були знизитися. Але, як сказав Хейман, у світі поки неправильно розуміють концепцію колективного імунітету.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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