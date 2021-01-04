Вдова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська вперше заговорила після смерті чоловіка
Після смерті Кернеса Гайсинська тужить і намагається оговтатися від горя. Разом з нею за улюбленим господарем сумує і пес пари породи курцхаар.
Фото з домашнього улюбленця Гайсинська опублікувала в Insta Stories.
Пес виглядає сумним і відчуженим, а оскільки тварини здатні відчувати смерть своїх господарів, то не дивно чому у домашнього улюбленця сумний погляд.
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Також, через пару годин після публікації з улюбленцем Гайсинська виставила нову Stories, в якій однією фразою відповіла недоброзичливцям покійного Кернеса.
"Тільки шакали можуть штовхати мертвого лева",- написала вона в Stories.
Раніше ми писали, що депутати Харківської міської ради проголосували "за " увічнення пам'яті Геннадія Кернеса
Що саме для цього зробиться-вирішать на засіданні пізніше.
Звучали заклики назвати на честь Геннадія Адольфовича вулицю, станцію метро або поставити пам'ятник.
На сесії міської ради вирішили, що" будуть вжиті заходи з увічнення пам'яті мера", а виконавчі органи міської ради повинні підготувати документи, необхідні для реалізації цього рішення.
Втім, конкретики поки немає.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".