У Харкові розшукують неповнолітню дівчинку

Про це повідомляє волонтерська пошукова група "Мілена".

16-річна дівчинка зникла в Холодногірському районі міста.

За словами батьків, їхня дочка Ірина Антонцева, 2004 року народження, в ніч на 3 січня пішла з будинку, де зараз знаходиться дитина, ніхто не знає.

Дівчинка вийшла з дому близько другої години ночі.

Прикмети: 165 сантиметрів зросту, темне довге волосся, карі очі. Статура Худорлява, обличчя овальної форми.

На момент втечі з дому була одягнена в чорну куртку і уггі.

Прохання до всіх, хто знає що-небудь про місце знаходження зниклої, повідомити про це за телефоном 068 - 777-01-12 або за номером 102.

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Крім того, існує висока ймовірність, що COVID-19 перетвориться в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світу доведеться навчитися жити з коронавірусом.

Про це заявив експерт з інфекційних хвороб ВООЗ Девід Хейман.

Експерт вказав, що світ сподівався на колективний імунітет: нібито через нього темпи поширення інфекції повинні були знизитися. Але, як сказав Хейман, у світі поки неправильно розуміють концепцію колективного імунітету.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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