В Харькове разыскивают несовершеннолетнюю девочку
Об этом сообщает волонтерская поисковая группа "Милена".
16-летняя девочка исчезла в Холодногорском районе города.
По словам родителей, их дочь Ирина Антонцева, 2004 года рождения, в ночь на 3 января ушла из дома, где сейчас находится ребенок, никто не знает.
Девочка вышла из дома около двух часов ночи.
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Приметы: 165 сантиметров роста, темные длинные волосы, карие глаза. Телосложение худощавое, лицо овальной формы.
На момент побега из дома была одета в черную куртку и угги.
Просьба ко всем, кто знает что-либо о месте нахождения пропавшей, сообщить об этом по телефону 068 - 777-01-12 или по номеру 102.
Ранее мы писали, что коронавирусная инфекция будет с человечеством постоянно
Кроме того, существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.
Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман.
Эксперт указал, что мир надеялся на коллективный иммунитет: якобы из-за него темпы распространения инфекции должны были снизиться. Но, как сказал Хейман, в мире пока неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
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