В Харькове разыскивают несовершеннолетнюю девочку

Об этом сообщает волонтерская поисковая группа "Милена".

16-летняя девочка исчезла в Холодногорском районе города.

По словам родителей, их дочь Ирина Антонцева, 2004 года рождения, в ночь на 3 января ушла из дома, где сейчас находится ребенок, никто не знает.

Девочка вышла из дома около двух часов ночи.

Приметы: 165 сантиметров роста, темные длинные волосы, карие глаза. Телосложение худощавое, лицо овальной формы.

На момент побега из дома была одета в черную куртку и угги.

Просьба ко всем, кто знает что-либо о месте нахождения пропавшей, сообщить об этом по телефону 068 - 777-01-12 или по номеру 102.

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Кроме того, существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.

Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман.

Эксперт указал, что мир надеялся на коллективный иммунитет: якобы из-за него темпы распространения инфекции должны были снизиться. Но, как сказал Хейман, в мире пока неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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