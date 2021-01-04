В Харьковской области уменьшилось количество заболевших китайским вирусом
Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", в области по состоянию на 9 утра 4 января 63 человека за сутки заразились вирусом. Всего с начала пандемии заболело 70 343 харьковчанина, умерли + 5 (всего 1117), выздоровели + 135 (всего 57 663)
"P S не плохо они занижают цифры для "победы над локдауном", - пишут авторы публикации в телеграм.
Ранее мы писали, что коронавирусная инфекция будет с человечеством постоянно
Сердце мужа Наташи Королевой Тарзана разрывается после невосполнимой утраты: "Слезы душат, не хочется верить"
Опухший Потап страстно прижался к Насте Каменских в неглиже, забыв о приличиях: "Капец, зачем так мужа напоила?"
Украинка Мила Кузнецова вывалила бюст 15-го размера на стол, неприлично расстегнув блузку: кадры за гранью
Ушел из жизни легендарный актер, сыгравший "Человека-амфибию": им восхищались миллионы, детали
Ушел из жизни легендарный красавец-актер, который покорил сердца миллионов: "Через несколько часов после дня рождения..."
Кроме того, существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.
Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман.
Эксперт указал, что мир надеялся на коллективный иммунитет: якобы из-за него темпы распространения инфекции должны были снизиться. Но, как сказал Хейман, в мире пока неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".