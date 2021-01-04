В Харьковской области уменьшилось количество заболевших китайским вирусом

Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", в области по состоянию на 9 утра 4 января 63 человека за сутки заразились вирусом. Всего с начала пандемии заболело 70 343 харьковчанина, умерли + 5 (всего 1117), выздоровели + 135 (всего 57 663)

"P S не плохо они занижают цифры для "победы над локдауном", - пишут авторы публикации в телеграм.

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Кроме того, существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.

Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман.

Эксперт указал, что мир надеялся на коллективный иммунитет: якобы из-за него темпы распространения инфекции должны были снизиться. Но, как сказал Хейман, в мире пока неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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