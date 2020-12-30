В Харькове выросла среднегодовая температура воздуха

Об этом сообщили в региональном центре по гидрометеорологии.

По данным харьковских синоптиков, на Харьковщине уже второй год подряд фиксируются рекордные среднегодовые температуры.

"2020 год был одним из самых теплых на Харьковщине. Например, отдельно в Харькове этот год вообще был рекордно теплым. В 2019 году среднегодовая температура по городу была 10,3 градуса, а в 2020 - 10,4 градуса. Соответственно по области тоже температура примерно на 0,1 градуса поднялась. Поэтому фактически получается, что последние два года у нас рекордно теплые, - рассказал синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

Важно отметить, что аномально теплые зимы чреваты тем, что весной могут быть заморозки.

Ранее мы писали, что харьковские полициейские помогли спасти собаку.

Ночью 28 декабря автомобиль наехал на животное на Полтавском шляхе и уехал с места происшествия.

Патрульные оперативно прибыли на вызов от неравнодушных людей, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

Прохожие пытались помочь собаке, позже пришел и ее взволнованный хозяин.

"Пес был серьезно ранен и жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь", — рассказали копы.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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