В Харькове водитель сел пьяным за руль

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

30 декабря, на улице Семена Челюскина в Харькове перевернулся автомобиль.

"Водитель автомобиля "ЗАЗ" 11027 нарушил п.п. 12.1 ПДД Украины (скорость движения - ред.), в результате чего потерял управление, что привело к переворачиванию автомобиля". рассказали патрульные.

Содержание алкоголя в крови водителя было превышено в 10,35 раз.

Ранее мы писали, что харьковские полициейские помогли спасти собаку.

Ночью 28 декабря автомобиль наехал на животное на Полтавском шляхе и уехал с места происшествия.

Патрульные оперативно прибыли на вызов от неравнодушных людей, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

Прохожие пытались помочь собаке, позже пришел и ее взволнованный хозяин.

"Пес был серьезно ранен и жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь", — рассказали копы.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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