В Харькове разыскивают 68-летнюю женщину
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
Надежда Куценко 27 декабря вышла из дома в районе метро "Героев Труда" и пропала.
По словам родственников, женщина может нуждаться в медицинской помощи, после инсульта в 2018 году она не выходила из дома. Также родственники добавили, что фото - старое, сейчас Надежда выглядит старше.
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Если вам что-либо изестно о местонахождении пропавшей, сообщите по тел. 102 или 068-777-0-112.
Ранее мы писали, что харьковские полициейские помогли спасти собаку.
Ночью 28 декабря автомобиль наехал на животное на Полтавском шляхе и уехал с места происшествия.
Патрульные оперативно прибыли на вызов от неравнодушных людей, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
Прохожие пытались помочь собаке, позже пришел и ее взволнованный хозяин.
"Пес был серьезно ранен и жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь", — рассказали копы.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".