Жителей Харькова и области будут усиленно охранять
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Около 2 000 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии будут обеспечивать общественный порядок на Харьковщине 31 декабря и 1 января.
Правоохранителей распределят по разным локациям, где люди массово будут праздновать Новый год.
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Ранее мы писали, что харьковские полициейские помогли спасти собаку.
Ночью 28 декабря автомобиль наехал на животное на Полтавском шляхе и уехал с места происшествия.
Патрульные оперативно прибыли на вызов от неравнодушных людей, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
Прохожие пытались помочь собаке, позже пришел и ее взволнованный хозяин.
"Пес был серьезно ранен и жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь", — рассказали копы.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".