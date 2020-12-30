В Харькове в центре города гуляет львенок
29 декабря на площади Свободы в Харькове выгуливали львенка. Симбе уже год и 7 месяцев, передает "Объектив".
Малыш прибыл на площадь в девять вечера и сразу стал звездой вечера. Владелец хищника Станислав Кишинский уверяет: такие прогулки вполне безопасны как для животного, так для людей.
"Хотели сделать настроение новогоднее. Мы делаем вообще акции в интернаты возим животных, уникальный проект для деток," -рассказал хозяин животного.
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Через 20 минут "прогулки" животное начало рычать и убегать от толпы.
Ранее мы писали, что харьковские полициейские помогли спасти собаку.
Ночью 28 декабря автомобиль наехал на животное на Полтавском шляхе и уехал с места происшествия.
Патрульные оперативно прибыли на вызов от неравнодушных людей, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
Прохожие пытались помочь собаке, позже пришел и ее взволнованный хозяин.
"Пес был серьезно ранен и жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь", — рассказали копы.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".