В Харківській області зменшилася кількість хворих на китайський вірус

Як передає телеграм-канал "Харків лайф", в області станом на 9 ранку 4 січня 63 людини за добу заразилися вірусом. Всього з початку пандемії захворіло 70 343 харків'янина, померли + 5 (Всього 1117), одужали + 135 (Всього 57 663)

"P S не погано вони занижують цифри для "перемоги над локдауном", - пишуть автори публікації в телеграм.

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Крім того, існує висока ймовірність, що COVID-19 перетвориться в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світу доведеться навчитися жити з коронавірусом.

Про це заявив експерт з інфекційних хвороб ВООЗ Девід Хейман.

Експерт вказав, що світ сподівався на колективний імунітет: нібито через нього темпи поширення інфекції повинні були знизитися. Але, як сказав Хейман, у світі поки неправильно розуміють концепцію колективного імунітету.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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