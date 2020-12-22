Дружина Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська присягнулася виконати його прохання
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото покійного чоловіка і написала, що буде сильною.
"Я буду сильною, як ти просив...", - зворушливо підписала фото в Instagram-сторіс Оксана Гайсинська.
Раніше ми писали, що 21 грудня в Харкові приземлився літак з Берліна з тілом Геннадія Кернеса
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Через півгодини після приземлення борту катафалк і автомобілі охорони виїхали з території льотного поля.
Чартерний літак з Берліна приземлився в аеропорту Харкова. Після необхідних процедур, труну з тілом завантажили в катафалк прямо на злітному полі. У супроводі кортежу, авто покинуло територію аеропорту. Тіло доставили в морг 17-ї міської лікарні.
Зустрічати літак в аеропорт прибули міські чиновники, зокрема, секретар міськради Ігор Терехов і екс-голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.
"Дуже важко дітям і дружині. Важка втрата і для сім'ї і для нас усіх. Ми одна велика дружна сім'я, яку Геннадій Адольфович формував не один рік", — сказав в аеропорту Ігор Терехов.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
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