Самолет с телом Геннадия Кернеса прибыл в Харьков вечером 21 декабря

Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Харьковчане начали предлагать забальзамировать Кернеса и открыть мавзолей на месте, где раньше был памятник Ленину.

Об этом стало известно из телеграм-канала "Х.Х.".

"Можно сделать мавзолей нашему любимому мэру", - предложила харьковчанка.

"Забальзамируй и дома у себя положи", "хорошая идея ", "Вам бы в дурку, вместе с идолом", "Хорошая идея! Иди малая переодевайся и вали домой, ты проиграла в этой жизни", "можно на лавочке его положить, красиво будет", "... Но дело его живёт...", "Может давай его на крест повесим и сожжем, как Иисуса Христа? Чем мы хуже?", "Ну хоть кто-то додумался. Хорошая же мысль", "Лучшая идея которую я слышал, хах", "И лавочек побольше у мавзолея надо поставить", - шутили в комментариях харьковчане.

Ранее мы писали, что 21 декабря в Харькове приземлился самолет из Берлина с телом Геннадия Кернеса

Спустя полчаса после приземления борта катафалк и автомобили охраны выехали с территории летного поля.

Чартерный самолет из Берлина приземлился в аэропорту Харькова. После необходимых процедур, гроб с телом погрузили в катафалк прямо на взлетном поле. В сопровождении кортежа, авто покинуло территорию аэропорта. Тело доставили в морг 17-й городской больницы.

Встречать самолет в аэропорт прибыли городские чиновники, в частности, секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.

"Очень тяжело детям и жене. Тяжелая утрата и для семьи и для нас всех. Мы одна большая дружная семья, которую Геннадий Адольфович формировал не один год", — сказал в аэропорту Игорь Терехов.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".