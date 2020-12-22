Супруга Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская поклялась выполнить его просьбу

На своей странице в Instagram она опубликовала фото покойного мужа и написала, что будет сильной.

"Я буду сильной, как ты просил…", - трогательно подписала фото в Instagram-сторис Оксана Гайсинская.

Ранее мы писали, что 21 декабря в Харькове приземлился самолет из Берлина с телом Геннадия Кернеса

Спустя полчаса после приземления борта катафалк и автомобили охраны выехали с территории летного поля.

Чартерный самолет из Берлина приземлился в аэропорту Харькова. После необходимых процедур, гроб с телом погрузили в катафалк прямо на взлетном поле. В сопровождении кортежа, авто покинуло территорию аэропорта. Тело доставили в морг 17-й городской больницы.

Встречать самолет в аэропорт прибыли городские чиновники, в частности, секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.

"Очень тяжело детям и жене. Тяжелая утрата и для семьи и для нас всех. Мы одна большая дружная семья, которую Геннадий Адольфович формировал не один год", — сказал в аэропорту Игорь Терехов.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".