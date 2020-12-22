Стало відомо, як працюватимуть навчальні заклади Харкова після зимових канікул

Про це повідомили в прес-службі Харківської обладміністрації, передає "Депо".

"З 25 грудня по 10 січня Заклади загальної середньої освіти Харкова та області будуть перебувати на зимових канікулах. Після закінчення зимових канікул школи в районах області продовжать освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання", - повідомили в ОДА.

Щодо шкіл Харкова, рішення про організацію навчання прийматиме міськрада в січні.

"13 спеціальних шкіл обласного підпорядкування працюватимуть у звичайному режимі, оскільки ввести дистанційне навчання в них неможливо в силу особливостей учнів. Санаторні та спеціалізовані школи навчатимуться Дистанційно", - уточнили в ОДА.

Заклади дошкільної освіти під час січневого локдауну працюватимуть у звичайному режимі.

Професійно-технічні заклади під час локдауну також працюватимуть Дистанційно.

З 8 по 24 січня в закладах вищої освіти триватимуть екзаменаційна сесія (Дистанційно) або канікули згідно з графіком навчальних планів.

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