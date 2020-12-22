Стало известно, как будут работать учебные заведения Харькова после зимних каникул

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации, передет "Депо".

"С 25 декабря по 10 января заведения общего среднего образования Харькова и области будут находиться на зимних каникулах. После окончания зимних каникул школы в районах области продолжат образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения", — сообщили в ОГА.

Относительно школ Харькова, решение об организации обучения будет принимать горсовет в январе.

"13 специальных школ областного подчинения будут работать в обычном режиме, поскольку ввести дистанционное обучение в них невозможно в силу особенностей учеников. Санаторные и специализированные школы будут учиться дистанционно", — уточнили в ОГА.

Учреждения дошкольного образования во время январского локдауна будут работать в обычном режиме.

Профессионально-технические заведения во время локдауна также будут работать дистанционно.

С 8 по 24 января в учреждениях высшего образования будут продолжаться экзаменационная сессия (дистанционно) или каникулы согласно графику учебных планов.

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