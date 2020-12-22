В Харькове таксист выбросил девушку из машины
Об этом сообщает Telegram-канал "Труха".
Ссора произошла из-за того, что пассажирка попросила водителя надеть маску - он отказался и начал грубо обзывать клиентку.
"Если месячные, надо сидеть дома, а не морочить людям головы", "Проблемы с головой", "Сидите молча", - дерзко ответил таксист.
В итоге мужчина высадил харьковчанку на полпути, деньги ей не вернул.
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Кроме этого, Терехов заявил о планах назвать именем Кернеса станцию метро и один из проспектов Харькова.
Также мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.
Об этом сообщили на брифинге в мэрии.
Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.
По словам Терехова, катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.
Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.
Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".