Геннадий Кернес убеждал сторонников "русской весны" не проводить референдум в Харькове

Соответствующая видео-запись от 7 апреля 2014 года появились в телеграм-канале "Харьков life".

Кернес общался с ними в захваченной обладминистрации без камер, но кто-то включил диктофон.

"Я пришёл к вам из-под домашнего ареста, так как здесь назревает беда.

Анализируйте события, которые происходят вокруг вас. Вы многих процессов не знаете. Когда ваши лидеры приходят ко мне в кабинет, они за вас не говорят, а дают всякие бумажки (просят что-то личное для себя - ред.).

Я у Опухтина [прим.ред. один из лидеров "русской весны" в Харькове] спрашивал Зачем ты дуришь людей? Это твоё личное дело, что ты за Россию, ты объясни людям что тут референдум не пройдёт", - говорил тогда Кернес.

Ранее мы писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал о ближайших планах Горсовета.

Так, Терехов завил, что на следующей сессии, которая состоится 30 декабря, Горсовет рассмотрит вопрос присвоения Геннадию Кернесу звания «Почетный харьковчанин».

Кроме этого, Терехов заявил о планах назвать именем Кернеса станцию метро и один из проспектов Харькова.

Также мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".