В мэрии определились, как увековечить память Геннадия Кернеса
Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.
«Я выступил с инициативой увековечить память о Геннадии Кернесе, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города», - отметил Терехов.
В планах назвать именем Кернеса проспект в Харькове и установить в центре города памятник городскому голове.
«Начата работа над созданием памятника этому руководителю города, который перевернул ментальность людей в любимом им Харькове. Надеюсь, что депутаты горсовета поддержат мою инициативу», - подытожил Терехов.
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Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.
Об этом сообщили на брифинге в мэрии.
Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.
По словам Терехова, катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.
Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.
Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".