Тело Геннадия Кернеса находится в клинике "Шарите" в Берлине

Мэра планируют доставить в Харьков только в понедельник, передает "Харьков Тудей".

Из самолета его перевезут в морг больницы №17. Похороны назначены на среду, 23 декабря.

Начнется с отпевания в Благовещенском соборе.

Секретарь горсовета Игорь Терехов, пообещал онлайн-трансляцию богослужения не только по телеканалам, но и на экранах в центре города.

К 9 утра гроб с телом Геннадия Кернеса выставят в Оперном театре, до 13 часов все желающие смогут с ним там попрощаться.

Власти обещают пускать на прощание только в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".