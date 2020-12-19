Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в ночь на 17 декабря 2020 года из-за осложнений китайского вируса

Умер он в палате берлинской клиники «Шарите» после отказа обеих почек.

Группа "Харьков 1654" в Фейсбуке впервые опубликовала фотографии с Кернесом за 2010 год. Счастливого Геннадия Адольфовича запечатлели, когда ему только вручили подарок друзья на День рождения - щенка лабрадора. Все, кто интересовался жизнью Кернеса знали, что он любил собак.

"Фотографии публикуются впервые. 2010 год. Геннадию Кернесу друзья на День Рождения подарили лабрадора", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".